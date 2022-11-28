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Ситуація на ЗАЕС: окупанти заборонили вхід працівникам станції, які не хочуть співпрацювати з ворогом

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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Ситуація на ЗАЕС: окупанти заборонили вхід працівникам станції, які не хочуть співпрацювати з ворогом

Фото: Енергоатом

Крім того, загарбники продовжують зазнавати в Україні значних втрат.

Російські окупанти, від сьогодні, 28 листопада, заборонили вхід на територію Запорізької АЕС працівникам станції, які відмовилися підписувати так звані контракти з "Росатомом".

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, загарбники продовжують зазнавати в Україні значних втрат. Так, один з підрозділів окупаційних військ в Луганській області за минулий тиждень втратив до 70% особового складу.

У районі населеного пункту Бабине Херсонської області підтверджено ураження пункту управління росіян. Знищено до 5 одиниць військової техніки, інформація щодо загиблих та поранених окупантів уточнюється.

Поблизу Старобогданівки Запорізької області українські захисники пошкодили залізничний міст, який окупанти використовували для доставки озброєння та військової техніки.

Ситуація на ЗАЕС: останні новини

У неділю, 27 листопада, президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів, що зараз є ознаки того, що росіяни готуються покинути Запорізьку АЕС. За його словами, Росія могла замінувати Запорізьку АЕС.

Радник голови ОП України Михайло Подоляк переконаний, що лінія оборони російської армії поступово відсувається, тож окупанти не зможуть утримати Запорізьку АЕС. 

Внаслідок потужних російських обстрілів 23 листопада станція перейшла в режим повного блекауту.

Блекаут та екстрене відключення АЕС від енергосистеми: якими будуть наслідки - Котін

Блекаут та екстрене відключення АЕС від енергосистеми: якими будуть наслідки - Котін

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Дата публікації
Перегляди
224
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