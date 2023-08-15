Ситуація на ЗАЕС погіршується: експерт розповів про наслідки у разі можливої катастрофи

Після підриву Каховської ГЕС РФ видала розпорядження, щоб в умовах підвищеного ризику для системи охолодження ЗАЕС всі реактори були лише у режимі холодного зупину. Попри це, росіяни роблять навпаки – переводять ще один реактор у гарячий зупин.

Про ризик загрози і що відбуватиметься у разі вибуху Запорізької АЕС розповів професор Інституту радіоекології Фукусімського університету Марк Железняк в інтерв’ю "Главкому".

За його словами, на сьогодні є ризик аварійного сценарію, коли реактори можуть бути переведені у режим виходу на потужність – виробітку електроенергії, що можна зробити саме на реакторах у стані гарячої зупинки.

"Відмінність реакторів, що перебувають у режимі виробітку електроенергії, – у них йде ланцюгова реакція і буде нароблятися весь букет радіонуклідів, у тому числі йод-131. Аварійний режим у випадку припинення охолодження на працюючих ректорах може мати місце через розігрів палива протягом доби", - каже експерт.

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Він наголошує, що у разі аварії на працюючому реакторі є, хоч і невеликий, ризик аварій з викидом не лише пари, а й вмісту реактора, тобто частинок ядерного палива.

"Тоді територія навколо реактора буде забруднена радіонуклідами цезію, стронцію, а також плутонію. Хоч аварія на «Фукусімі» сталася, коли працювали три реактори, викид був лише воднево-парової суміші, без руйнування корпусу реактора і викиду частинок палива у довкілля. Тому територія тут довгостроково забруднена лише цезієм-137", - прогнозує Железняк.

Зокрема, у випадку аварії працюючого реактору з високою вірогідністю слід буде евакуювати мешканців у зоні 30 км. Йдеться насамперед про Енергодар та Нікополь. Водночас Запоріжжя перебуває більш ніж у 50 км від ЗАЕС, тому дуже малоймовірно, що воно може потрапити у зону евакуації.

"Щодо ЗАЕС, то тут небезпека не тільки у вірогідності припинення електропостачання, а й у руйнації ставка-охолоджувача. Навіть якщо буде вибух холодних реакторів, ніхто не загине, як і біля АЕС «Фууксіма-1». Ядерна аварія на АЕС принципово відрізняється від вибуху ядерної зброї – це аварія дезорганізації", - наголошує Железняк.

Він резюмує, що окупанти можуть вчинити дії, які унеможливлять подальшу роботу ЗАЕС, можливо, буде потрібна евакуація населення з зони 20-30 км.

"Але є така економічна приказка: якщо для вирішення проблеми потрібні лише гроші, то це не проблема, а витрати", - сказав він.

Наголосимо, що ситуація на ЗАЕС погіршується через дії окупантів, які там перебувають.

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