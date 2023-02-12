Ситуація на ЗАЕС погіршується: Галущенко розповів про злочини росіян на станції

Скидання води російськими військами в Каховському водосховищі загрожує роботі захопленій ними Запорізькій АЕС, де окупанти розмістили свою зброю та техніку.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

Він уточнив, що наразі сама експлуатація ЗАЕС здійснюється таким чином, що наявне устаткування погіршується.

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Галущенко зазначив, що такі дії росіян спрямовані на те, щоб після повернення станції під контроль України неможливо було відразу її доєднати до мережі.

"Ця ситуація дійсно є досить небезпечною, якщо вона буде розвиватися далі в такому напрямку. До того, ми повідомили МАГАТЕ, і так само є відповідна заява МАГАТЕ стосовно цієї ситуації. Зараз є інформація, що там трохи рівень стабілізувався, але питання в тому, що ми не маємо доступу та можливості регулювати злив цієї води. Наскільки вони свідомо це роблять, чи будуть готові здійснити такі дії, щоб поставити під загрозу взагалі експлуатацію ЗАЕС, знаєте, від них можна чекати чого завгодно", - пояснив міністр.

Галущенко розповів, що окупантам не вдалося отримати бажаної кількості людей, які підписали так звані контракти з ними, і, відповідно, тепер збільшується тиск на персонал.

"Якщо сказати, що там відбувається, то це погіршення ситуації. І це не тільки наша оцінка, ця оцінка збігається з оцінкою фахівців МАГАТЕ... Є певна лють з боку росіян через те, що вони не отримали бажаної кількості людей, які підписали контракти з ними, і, відповідно, тиск збільшується на персонал. Вони б’ють публічно, зникають люди, тобто це такий звичайний російський терор", - сказав Галущенко.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляла також, що російські окупанти осушують Каховське водосховище. Це шкодить довкіллю, несе загрозу водопостачанню та сільському господарству південних областей.

Як повідомлялося, Державна інспекція ядерного регулювання України 10 лютого заборонила експлуатацію енергоблоків №3, №4, №5 та №6 на Запорізькій АЕС. Це сталося внаслідок неможливості усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС.

У середині січня російські окупанти позбавили перепусток на ЗАЕС та доступу на підприємство майже 1500 працівників, які відмовилися отримувати паспорти РФ та підписувати договір з "Росатомом".

25 та 26 січня біля Запорізької АЕС пролунали вибухи. Іноземні експерти вказують, що вони пов'язані із діяльністю російських окупантів на території біля атомної станції.

Також російські окупанти незаконно змінили юридичну адресу ЗАЕС, фейково "перепідпорядкувавши" Москві.

Крім того, росіяни вербують білорусів, щоб відправити їх для роботи на ЗАЕС.

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