Ситуація на Запоріжжі: окупанти проводять "реєстрацію" людей та міняють SIM-карти на бензин

У тимчасово окупованих селах та містах Запорізької області окупанти розкрадають продукцію аграрних підприємств.

Але при цьому загарбники імітують гуманітарну діяльність з показовим роздаванням продуктових наборів та медикаментів місцевим.

Про це повідомила Запорізька військова обласна адміністрація.

У Чернігівці окупанти хочуть відібрати у людей землю. Змушують до 8 травня заповнити форму, у якій вказано скільки землі має власник, скільки - в оренді. Лише після цього видадуть ліцензію на обробку землі. В іншому випадку комендант відбере всю землю, яка не вказана, в паперах окупанта.

У Михайлівці окупанти вводять свою тимчасову податкову систему для підприємців. Ті, хто хочуть і надалі працювати в громаді, мають пройти нову реєстрацію за правилами загарбників. Також росіяни запевняють, що зняли військовий податок, а всі нові податки підприємці платитимуть лише в громаду.

В Енергодарі на ТЕС закінчилося вугілля, а організувати його регулярне постачання немає можливості через окупацію міста, постійні бойові дії та зруйновані об’єкти інфраструктури. Зупинка роботи ТЕС не вплине на населення міста і надання комунальних послуг. Світло, тепло і гаряче водопостачання переведено на ЗАЕС.

Окупаційна влада в Енергодарі завершила реєстрацію містян для нібито отримання соціальних виплат. Натомість від сьогодні росіяни розпочали реєстрацію підприємців. Ті, хто не прийдуть до адміністрації і не зареєструються, не матимуть змоги працювати в місті.

Зі слів мешканців тимчасово окупованої Василівки, російські військові в місті намагаються виміняти одну SIM-карту українського мобільного оператора на бензин вартістю 15 грн за літр. У Дніпрорудному дві SIM-карти міняють одразу на авто.Окупанти хочуть телефонувати один одному та додому, а телефонів не мають, зв’язку - теж.

Нагадаємо, 4 березня російські війська захопили Запорізьку АЕС в місті Енергодар. До сьогодні найбільша атомна електростанція в Європі тимчасово знаходиться під контролем окупантів. Згдом російські окупанти заборонили керівникам Запорізької атомної електростанції виїжджати з міста навіть у службових справах.

Російські окупанти намагаються вести наступ уздовж лінії зіткнення

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