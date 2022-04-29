Ситуація на Запоріжжі: у Василівці росіяни використовують цивільних як живий щит

Ситуація на Запоріжжі: у Василівці росіяни використовують цивільних як живий щит

У Запорізькій ОВА розповіли про ситуацію в регіоні, зокрема на тимчасово захоплених територіях області.

Так, в Мелітопольському районі окупанти вимагають від підприємців відкривати магазини, кафе, місця відпочинку та дозвілля — проте обов'язково без товарів українського виробництва.

Про це пише пресслужба Запорізької ОВА.

Натомість українських підприємців активно агітують торгувати товарами з окупованого Криму та вводити "рубльову зону".

Василівка

У тимчасово захопленій Василівці значно збільшилася кількість російських військових. Вони розміщуються у житлових кварталах. Росіяни ховаються за цивільними та використовують мирних мешканців як за живий щит.

Також відомо, що окупанти роздають гуманітарну допомогу та медикаменти лише тим, хто їх підтримує та сприяє їхній злочинній діяльності. Багато жителів співпрацювати з росіянами відмовляються.

Пологівський район

Ситуація в Пологівському районі залишається напруженою. Через обстріли окупаційних військ кількість руйнувань збільшується щодня. Під обстрілами — Оріхів та Гуляйполе, а також населені пункти навколо.

Нагадаємо, що окупанти обстріляли Запоріжжя: чотири людини поранені, серед них - 11 річна дитина.