Ситуація на Запорізькій АЕС: два блоки працюють, інші - зупинені

Змін радіаційного фону не зафіксовано.

На Запорізькій АЕС працюють два енергоблоки: один блок у ремонті, інші - зупинені.

Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

Зазначається, що оперативний персонал контролює стан енергоблоків та забезпечує їхню безпечну експлуатацію.

Автоматизована система радіаційного контролю АЕС та автоматизована система контролю радіаційного стану в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження працюють у штатному режимі. Змін радіаційного стану на майданчику АЕС не зафіксовано.

В ОДА повідомили, що відключена високовольтна лінія в районі Василівки.

Завдяки запуску національного роумінгу між операторами України у тестовому режимі налагоджується мобільний зв’язок, зокрема і в районі розташування Запорізької АЕС.

