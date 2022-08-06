Ситуація на Запорізькій АЕС загострюється: про що попереджають експерти і як реагує світ

Атомна електростанція в Енергодарі може бути замінована, йдеться в ТСН.

Три потужні залпи і палає високовольтна лінія зв’язку Запорізької атомної електростанції станції - найбільшої у Європі. Армія окупантів, що нині перетворила ядерний об’єкт на військову базу, на цьому не зупинилась. Надвечір того ж дня рашисти прилетіло по азотно-кисневій станції біля одного з енергоблоків. Рашисти серйозно пошкодили її та об’єднаний допоміжний корпус.

В "Енергоатомі" заявили, це може спровокувати пожежу, розпилення радіоактивних речовин і витоку водню.

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Колаборанти, що нині працюють на ворога в Енергодарі, миттю спробували звинуватити в обстрілах українські збройні сили. Та видали самих себе, адже перед атакою зі станції поспішно евакуювали представників «Росатома», передають місцеві пабліки. Олександр Старух, голова Запорізької військово-цивільної адміністрації, назвав це підготовленою провокацією, яка несе велику загрозу.

«Було пошкоджено дві лінії електропередачі, відключено від мережі 4-ий енергоблок. Небезпеки великої поки не має, але мушу констатувати, що всі наші плани щодо евакуації… в таких умовах, як сьогодні, майже неможливо здійснити”, - заявляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Це не безпідставне залякування. Видання The Insider зазначає, що окупанти могли замінувати ЗАЕС, або територію навколо атомної станції. Там опублікували кадри, де видно як російські військові вантажівками заїжджають на територію станції і розвантажують якийсь вантаж. В Британському міністерстві оборони припускають, росіяни використовують атомну електростанцію - як прикриття і плацдарм для обстрілів Нікополя.

«Російські війська використовують захищений статус атомної електростанції для того, щоб зменшити ризик для свого обладнання та особового складу від нічних атак українських сил», - йдеться в заяві.

Це і є пряме порушення ядерної безпеки у всьому світі, переконаний глава європейської дипломатії - Жозе Боррель. «ЄС засуджує військову діяльність Росії навколо Запорізької АЕС. Це серйозне та безвідповідальне порушення правил ядерної безпеки та ще один приклад нехтування Росією міжнародними нормами. МАГАТЕ має отримати доступ», - переконує він.

У самому МАГАТЕ - головному контролеру ядерної безпеки на планеті, днями заявили, що більше не контролюють ситуацію в Енергодарі. І справа тут не в технічній стороні. Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі говорить, що готує групу для інспекції ситуації на ЗАЕС.

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«Потрапити туди дуже складно. Оскільки, це вимагає розуміння та співпраці низки сторін. Звичайно, це Україна. Це український об’єкт. Отже, потрібна згода української сторони для того, щоб туди потрапити. Водночас станція окупована Росією», - заявляє він.

Зробити все, щоб вигнати росіян з української атомної електростанції - ось завдання світу, вважає український президент Володимир Зеленський. У своєму вечірньому зверненні він вкотре наголосив, перебування окупантів на ядерному об’єкті і перетворення його на військову базу - це акт терору.

В "Енергоатомі" зазначають, український персонал на станції працює буквально під дулами автоматів і докладає усіх зусиль, аби там не сталося жодних аварій. За різними даними, нині на території ЗАЕС перебуває до півтисячі російських військових. А те, що вони розташовують поблизу майданчиків свою артилерію - особливих відеодоказів не потребує. Це щодня відчувають на собі мешканці сусіднього Нікополя.

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