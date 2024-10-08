Ситуація на Запорізькому напрямку: чи дійсно слід готуватися до масштабного наступу росіян

Війська російських окупантів можуть намагатися відновити наступальні дії на Запорізькому напрямку, проте нарощування сил ворога на цій ділянці фронту наразі навряд чи можливе.

Про це у коментарі YouTube-каналу "РБК-Україна" розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

Скільки живої сили знадобиться окупантам для наступу

За словами військового, відкриття нового напрямку потребує як мінімум накопичення 40-50 тис. додаткової кількості особового складу.

"Тобто це їм треба або провести мобілізацію, або я не знаю, який спосіб, ще кому що, обіцяти, чи кого чимось налякати, щоб різко збільшити таку кількість російської армії", - сказав Тимочко.

За його словами, стратегічні резерви росіяни підтягнули вже по суті на лінію фронту, тож одразу швидко наростити сили на конкурентному напрямку, не знімаючи військ з інших, навряд чи вдасться.

Чи зможуть росіяни розпочати наступ на Запорізькому напрямку

Спроба відновити наступальні дії на Запорізькому напрямку молива, проте це означатиме, що ворог буде змушений різко посилити контингент, наприклад, відтягнувши резерви з Криму.

Іван Тимочко нагадав, що Херсонсько-Запорізький напрямок, зокрема Кринки, були для них шаленою проблемою.

"А це невеличке село, яке ЗСУ утримували скільки часу. І тут починати нову атаку на Запорізькому напрямку? Тим паче на напрямку, де був у свій час, наш контрнаступ, де все закопано з обох сторін, зарито... Вони можуть наважитися і можуть пробувати", - додав військовий.

За його словами, деяка активізація російських військ, що спостерігається в районі Роботиного, Старомайорського, може свідчити і як про намагання зіграти якусь активізацію для того, щоб не давати ЗСУ з цих напрямків тягнути війська на більш активні лінії фронту. А може бути, що дійсно проводиться якась розвідка боєм,так зване "промацування нашої оборони".

Іван Тимочко не надав конкретної відповіді щодо зміни ситуації на Запорізькому напрямку, проте і не відкинув цього варіанту.

"Як відволікаючий удар, так. Вони можуть провести це однозначно. Але казати про якесь різке нарощування сил і військ зараз на Запорізькому напрямку найближчим часом Росія зможе організувати, навряд чи", - зазначив Тимочко.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку стоять кулеметники 65-ї окремої механізованої бригади. Репортаж про бійців ТСН оприлюднив днями.

Раніше стало відомо, що армія РФ активізувалася на Запорізькому напрямку. Втім, масштабного наступу окупаційних військ з метою захоплення Запоріжжя не буде.

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