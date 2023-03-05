Ситуація на Запорізькому напрямку: чи може РФ захопити обласний центр

На думку Коваленка, росіяни можуть спробувати наступати на вузькій ділянці в Запорізькій області. Наприклад, на Оріхів чи Гуляйполе.

В армії окупантів найгірша ситуація – на лівому березі Херсонщини та захопленій частині Запорізької області.

Про це розповів військовий експерт Олександр Коваленко, повідомляє "Еспресо".

"На південному плацдармі у російських окупантів є велика проблема. Особливо вона проявляється на лівому березі Херсонщини та у Запорізькій області. Це відсутність штатної комплектації підрозділів. Їм не вистачає техніки, не вистачає боєкомплекту в пропорційній кількості. Там найгірша ситуація", – зазначив він.

На думку Коваленка, масштабних наступальних дій ворога у напрямку Запоріжжя не буде. Йдеться лише про можливість локальних атак – наприклад, на Оріхів чи Гуляйполе.

"Якщо ми кажемо про загрозу для якихось населених пунктів по вузькому напрямку – наприклад, Оріхів чи Гуляйполе, вони можуть на це піти. Якщо будуть відповідні сили та засоби. У районі П'ятихаток вони накопичують досить серйозний потенціал сил та засобів – майже 11 БТГр там, але не вистачає саме технічної компоненти. Це матиме вплив у наступальних діях. Отже, можуть спробувати, але це не буде ефективно", – підсумував військовий експерт.

Нагадаємо, що росіяни в ніч проти 2 березня завдали ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі. Станом на 5 березня відомо про 13 загиблих. Ще 5 людей вважаються безвісти зниклими.

Зокрема, від ворожого обстрілу загинуло 8-місячне немовля разом з молодими батьками.

Раніше на тлі чуток про плани окупантів наступати на Запоріжжя, військовослужбовець ЗСУ Богдан Ємець розповів про ситуацію на Запорізькому напрямку.

Також повідомлялося, що в Запорізькій області окупанти примусили заробітчан із Середньої Азії рити шанці.

Знайшли тіла цілої сім'ї під завалами - наслідки ракетного удару по Запоріжжю

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