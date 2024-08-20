Ситуація надзвичайно напружена: військовий назвав, у чому РФ має тотальну перевагу на Сході

За словами військового, основна тактика окупантів полягає у тотальному використанні переваги в людських ресурсах.

РФ має тотальну перевагу в особовому складі і в цьому – головна перевага ворога.

Таку думку висловив начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж", капітан НГУ Володимир Назаренко, передає "Еспресо".

Він наголосив, що ситуація на сході країни залишається надзвичайно напруженою. Ворог намагається тиснути й просуватися далі. Йдеться про Бахмутський, Сіверський та Лиманський напрямки.

"Основна тактика противника полягає у тотальному використанні переваги в людських ресурсах, не цінуючи ані людські життя, ані ресурси", – каже Назаренко.

За його словами, окупанти продовжують використовувати величезну кількість артилерійських боєприпасів, а також активно застосовують дрони зі скидами, FPV-дрони та ударні безпілотники на кшталт "Крило".

"Ворожі БПЛА ведуть розвідку та коригують удари, що значно ускладнює ситуацію. Але Сили оборони продовжують тримати позиції та завдавати значних втрат російським військам", – зазначив начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж".

Нагадаємо, що російський військовий підірвав своїх поплічників і перейшов на бік України.

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