Ситуація напружена, але окупанти зазнають великих втрат: Гуменюк про бої на Херсонщині

Ситуація на лівому березі у Херсонській області залишається напружено. Окупанти намагаються штурмувати позиції ЗСУ. Втім, втрати росіян під час штурмів досягають 70%.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Робота ворога дуже насичена і на правому березі, і на лівому. На лівому березі ворог намагається вибивати наші підрозділи, але продовжує економити бронетехніку. Ті штурми, що вони провели минулої доби, знову завдали втрат ворогу до 70% складу штурмових груп",- заявила Гуменюк.

За її словами, під час атак росіян по правому березі Херсонщини страждають цивільні. Окупанти для ударів застосовують не лише артилерію, але й дрони типу FPV та Ланцет.

Гуменюк також зауважила, що до зони відповідальності ОК "Південь" відтепер також входить Запорізька область.

"Тут ворог теж не припиняє штурмів і намагається атакувати позиції Сил оборони і суходолом. Дев'ять таких штурмів було проведено за минулу добу в напрямку Роботине. Ворог продовжує тиснути, але й тут також продовжує економити бронетехніку", - додала Гуменюк.

Як повідомлялося, у звіті ISW зазначається, що окупанти просуваються в Запорізькій області. Сталося це на тлі позиційних боїв у цьому районі протягом 18 березня.

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