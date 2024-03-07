Ситуація напружена: окупанти намагаються просунутися до Часового Яру

РФ починає застосовувати все більше сил для просування.

Ситуація на Бахмутському напрямку доволі напружена, адже російські окупанти застосовують більше сил, а також починають просуватися до Часового Яру на Донеччині.

Про це розповіла в ефірі "КИЇВ24" начальниця служби зв’язків з громадськістю 80-ї ОДШБр Уляна Созановська.

"Ситуація в зоні відповідальності нашої бригади - на Бахмутському напрямку - залишається дуже напруженою. Ворог починає застосовувати все більше сил, засобів та починає просуватися до міста Часів Яр. Але однозначно їм цього ніхто просто так не дасть", - повідомила представниця ЗСУ.

За її словами, ця ділянка фронту є нестабільною, тому зараз характеризувати дії в Іванівському не можливо.

"Ситуація є досить напруженою та змінюється. Тобто характеризувати дії там зараз наразі складно. Але однозначно вони відрізняються веденням бойових дій в міській забудові", - наголосила Созановська.

Нагадаємо, у ЗСУ інформували, що армія агресорки Росії продовжує активно наступати у районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, що в Донецькій області, на Бахмутському напрямку.

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