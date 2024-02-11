Ситуація напружена: Тарнавський повідомив, які території з особливою силою штурмують окупанти

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ситуація залишається напруженою, але ЗСУ тримають оборону.

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Ми бачимо мету противника - будь-якою ціною і якнайшвидше захопити Авдіївку, Новомихайлівку та втрачені ним минулого літа території. До штурмових піхотних груп ворог дедалі частіше долучає бронегрупи. Але українські воїни стійко тримають оборону. Російського агресора активно нищать і беруть у полон, зокрема й наші свіжі сили, що вступили в бій", - написав він.

Загальні втрати окупантів минулої доби:

458 осіб

25 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА

Серед знищеної або пошкодженої техніки - 9 танків, 11 бойових бронемашин, 2 артилерійські системи, 2 автомобілі та 1 одиниця спеціальної техніки. Також злетів у повітря один склад боєприпасів. Знищено ще 1 важливий об’єкт росіян. Нейтралізовано або знищено 139 БпЛА різних типів.

На Авдіївському напрямку в Донецькій області тривають бої, ЗС РФ все ще сподіваються взяти під контроль місто. Про останні події та ситуацію в місті - читайте у нашій новині.

Читайте також: