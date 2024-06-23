Ситуація напружена, тривають запеклі бої: Генштаб повідомив останні новини з передової

Наразі на різних напрямках фронту українські військові відбивають понад три десятки атак російських загарбників. Протягом минулої доби відбулося 161 бойове зіткнення.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Харківському напрямку агресор здійснив три атаки у районі Вовчанська. Дві відбито, одна ще триває. Ситуація контрольована. Українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі.

За вчорашню добу ворог втратив на цьому напрямку 82 окупанти безповоротно та пораненими. Крім того, наші воїни знищили дві артилерійські системи, засіб ППО та шість автомобілів. Пошкоджено танк, три гармати та три автомобілі загарбників. Уражено 44 ворожі укриття з особовим складом та два склади з боєприпасами.

На Куп'янському напрямку від початку доби українські воїни відбивають три атаки в районі Стельмахівки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку російські загарбники намагаються атакувати неподалік села Копанки та у Серебрянському лісі. Одну атаку відбито. Дві тривають. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку від початку доби відбулося вісім бойових зіткнень. Ворог концентрує зусилля у районі Роздолівки. Там відбито п'ять атак та дві ще тривають. Окрім того, окупанти намагаються прорватися в напрямку Виїмки.

На Краматорському напрямку ворог не такий активний – відбулося три атаки. Окупанти невдало штурмували біля Кліщіївки. Точаться бої неподалік Іванівського та Андріївки. Підрозділи Сил оборони успішно стримують натиск, на окремих ділянках посилюють позиції.

На Торецькому напрямку триває бій у районі Північного.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування противника. На цей час ворог здійснив 19 спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій. Найбільш активно ворог атакує з напрямку Очеретиного.

За уточненою інформацією, російський агресор на Покровському напрямку сумарно втратив 314 осіб убитими та пораненими. Знищено танк окупантів, три гармати, чотири бойові броньовані машини та автомобіль. Крім того, ще дві бойові броньовані машини, одна артсистема та дев'ять автомобілів зазнали пошкоджень.

На Курахівському напрямку відбулося п'ять ворожих атак поблизу Невельского, Георгіївки та Парасковіївки. Триває бій в трьох локаціях, а дві спроби ворога просунутись вперед зупинено. Ситуація залишається під контролем Сил оборони.

На Оріхівському напрямку відбито чотири штурмові дії противника в районах Малої Токмачки і Роботиного. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків ситуація не зазнала суттєвих змін.

Раніше командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко наголосив, що окупаційна армія Росії не змінила намір щодо України. Наразі пріоритетні цілі для ворога – Донецька та Луганська області.

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