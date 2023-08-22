Ситуація напружена: у ЗСУ попереджають про небезпеку з Чорного моря

Станом на ранок 22 серпня країна-агресорка Росія має у Чорному морі два надводних і один підводний ракетоносії. Вони готові до застосування по території України.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"У Чорному морі ситуація напружена, тому що корабельне угруповання РФ посилене трьома ракетоносіями. Серед них фігурує новий ракетний корабель "Циклон", який ще не пройшов випробовувань. За попередніми даними, кількість "Калібрів" може бути доведено до 20 одиниць. Це означає, що два надводних і один підводний ракетоносії готові до застосування по території України", - наголошує Гуменюк.

За її словами, цієї ночі поодинокі ударні російські безпілотники спостерігалися над територією України. Таким чином ворог проводить розвідку боєм, виявляючи системи ППО та готуючись до атак, наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав кількість ракет і дронів, які РФ випустила по Україні від початку війни. Зазначається, що окупанти вдарили вже понад 6,5 тис. ракет та понад 3,5 тис. ударних безпілотників.

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