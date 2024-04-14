"Ситуація напружена": Умєров повідомив, де ворог намагається прорвати позиції ЗСУ

Попри чисельну перевагу противника, за словами міністра, українська армія ефективно зриває його плани.

Міністр оборони України Рустем Умєров відвідав бойові підрозділи на східному напрямку і повідомив про напружену ситуацію там.

Про це йшлося в його дописі у Facebook.

"Ситуація напружена. Ворог намагається просунутися вглиб позицій Сил оборони, зосередившись для прориву західніше Бахмута", - сказав він.

Попри чисельну перевагу противника, за словами міністра, українська армія ефективно зриває ці плани.

"Завдяки відвазі, підготовці та професійності захисників, які вдало використовують сучасні технологічні системи в противагу ворогу, який намагається отримати перевагу живою силою", - додав він.

Також Умєров нагородив військовослужбовців які відзначилися у тяжких боях з переважаючим ворогом державними нагородами та міністерськими відзнаками.

Нагадаємо, 14 квітня Генштаб повідомив про 42 бойових зіткнення на лінії фронту.

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