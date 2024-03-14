Ситуація напружена: в ЗСУ розповіли про "гарячі" ділянки на Бахмутському напрямку

Російські загарбники не можуть просуватися на Бахмутському напрямку. Окупантів стримують українські оборонці. Втім, ситуація на цій ділянці фронту "залишається дуже напруженою і гарячою",

Про це повідомив під час телемарафону очільник пресслужби 26 артилерійської бригади ЗСУ Олег Калашніков.

Він наголошує, що "ворог не може просунутися на будь-яких напрямках Бахмутського відрізку фронту". Втім, окупанти все ж атакують на декількох позиціях.

"У напрямок Часового Яру - це Богданівка. Саме вона потерпає від постійних штурмів. Це Іванівське, яке прикриває трасу 0504 на Костянтинівку. Тут ворог також намагається нас постійно контратакувати, штурмувати. Не дає також спокою Кліщіївці та Андріївці. Тут продовжуємо спостерігати потужні спроби ворога вибити нас з позицій", - розповів Калашніков.

За словами військового, російська артилерія працює постійно - і вдень, і вночі. Також загарбники застосовують фугасні авіаційні бомби.

Нагадаємо, американські аналітики ISW вважають, що на фронті існує ризик російського прориву. Якщо проблема дефіциту боєприпасів та іншого військового обладнання в Україні не вирішиться найближчим часом, то це може обернутися загрозою для ЗСУ.

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