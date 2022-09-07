Ситуація на ЗАЕС не буде контрольованою, поки окупанти перебуватимуть там - Данілов

Секретар РНБО наголосив, що МАГАТЕ повинна була з’явитися на ЗАЕС наступного ж дня після того, як терористи захопили станцію.

Поки російські загарбники перебувають на Запорізькій АЕС і контролюють її, не може бути мови про контроль ситуації. Як тільки Україна відновить повний контроль над цим небезпечним об’єктом, тоді буде набагато спокійнішою.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив секретар Рада національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Я ще раз наголошую: поки російські терористи на цій станції, ситуація не буде, на жаль, контрольована. Тільки-но вони звідти підуть і наша країна відновить контроль над цим небезпечним об’єктом, тоді я точно можу сказати, що ми будемо в зовсім іншій ситуації і в нас буде набагато більше спокою", - сказав Данілов.

Він також зазначив, що є шанс, що міжнародна спільнота чинитиме тиск на Росію, щоб вона залишила не тільки Запорізьку атомну станцію, а й усі українські території.

"Нам дуже хотілося б, щоб це були більш активні дії, ми хотіли б, щоб процеси відбувалися швидше, але те, що на сьогоднішній день відбувається з постачанням зброї, з введенням санкцій, з іншими процесами, за це ми маємо дякувати нашим партнерам, нашим друзям, усій світовій спільноті", - зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, місія МАГАТЕ опублікувала звіт за підсумками візиту на Запорізьку атомну електростанцію. Основна теза звіту стосується того, що всі сторони повинні домовитися, щоб створити захисну зону навколо ЗАЕС.

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