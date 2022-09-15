"Ситуація під контролем": окупаційна влада Луганської області "не помітила" наступ ЗСУ

Водночас окупаційна влада регіону раптово почала стверджувати, що "ситуація під контролем".

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Після вдалих наступальних дій ЗСУ на Харківщині і наближення наших військових до адмінмежі Луганщини, представники окупаційної влади після кількаденного мовчання почали поширювати пропагандистські сюжети. Стверджують, що "ситуація під контролем", зокрема у Кремінній, Сєвєродонецьку та Лисичанську. Упродовж декількох останніх місяців безпекова ситуація в них заспокоєння не викликала", - наголосив він.

Гайдай також додав, що у Луганську родини мобілізованих влаштували мітинг під стінами військової частини через те, що тих, хто днями ледве живим втік з-під Балаклії, хотіли одразу відправити на інші позиції в так званій "ДНР". Протестувальників підтримали родичі, які приїхали під стіни будівлі.

Протягом минулої доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника, додав очільник ОВА.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 204-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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