Ситуація під контролем: українські воїни стримують ворога на Покровському напрямку

На Покровському напрямку ситуація стабілізувалася, але російські війська продовжують спроби просування.

Про це заявив начальник пресслужби бригади “Червона калина” НГУ Микола Коваль в етері каналу “Київ24”.

За його словами, у порівнянні з минулим роком, коли ворог використовував штурмові групи від 20 до 50 осіб, нині росіяни діють малими групами. Окупанти намагаються збиратися у більші загони і штурмувати позиції ЗСУ.

"Ми знищуємо групу за групою, а вони відправляють нові. Вони понесли великі втрати", – зазначив Коваль.

Попри зменшення інтенсивності атак, російська армія може перекидати на напрямок нові підрозділи. Проте це не схоже на минулий рік, коли штурми були майже цілодобовими.

Нагадаємо, російські війська закріплюють свої позиції в Курській області та готуються до наступу на Суджу найближчими днями.

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