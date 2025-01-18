Ситуація під Покровськом складна, ЗСУ відбивають по 50-70 штурмів: деталі від військового

Армія Російської Федерації намагається обійти Покровськ на Донеччині з лівого та правого флангів. Втім, загарбники не йдуть упритул через значні втрати.

Про це заявив підполковник, керівник пресслужби 14-ї штурмової бригади НГУ "Червона Калина" Микола Коваль в ефірі "Еспресо".

За його словами, потенціал окупантів для обходу позицій ЗСУ постійно знижується. Втім, українські військові щодня відбивають по 50-70 штурмів на Покровському напрямку.

"Бувають і більш інтенсивні атаки, але тактика противника щодо обходу Покровська поки не змінюється", - пояснив Микола Коваль.

Військовий розповів, що 14-та штурмова бригада НГУ "Червона Калина" нещодавно відбила штурм, під час якого росіяни використовували броньовану техніку БМП. ЗСУ атаку відбили та знищили ворожу техніку.

"На напрямку ворог зазвичай застосовує автомобільну техніку, іноді навіть мотоцикли, а також штурмові групи до 10 осіб. Ми готуємо всі можливі варіанти для збереження життя та здоров'я наших побратимів. Запасні позиції та рубежі завжди готові для захисту бійців", - каже Коваль.

Як повідомлялося, росіяни сунуть на Покровськ на Донеччині. Наразі немає жодних ознак того, що армія Російської Федерації найближчим часом візьме місто в оточення або напівоточення.

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