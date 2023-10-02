Ситуація під Роботиним змінилася: ЗСУ тиснуть на росіян, але з деяких позицій довелося відступити — ISW

На початку жовтня 2023 року ЗСУ продовжують контрнаступ біля Роботиного та Вербового, протидіючи тактичним контратакам ЗС РФ. Водночас українські війська втратили окремі позиції на західному флангу під Роботиним і продовжують відбивати удари росіян на лівому та правому флангах у зоні прориву.

У аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що ситуація на цьому напрямку змінилась протягом останніх двох тижнів.

Аналітики вказують, що висновки роблять на основі публікацій Генштабу та бійців ЗСУ, а також на основі дописів та відео російських "військкорів". Дані свідчать, що українські підрозділи наприкінці вересня втратили фортифікації ЗС РФ на південний захід від Роботиного, звідки вибили противника два тижні тому. Крім того, ворог продовжує тиснути на позиції ЗСУ на захід та південь від цього населеного пункту, а також — під Вербовим.

Автори звіту зазначають, що бої під Оріховим ведуть зі змінним успіхом. Підрозділи ЗСУ та ЗС РФ обмінюються контратаками:

ЗСУ атакували на північний захід від Роботиного, біля Вербового та у напрямку Новопокровки;

відбувся обмін ударами біля Новофедорівки та Білогорі'я (на схід на північний схід від Вербового).

Зазначимо, Генштаб ЗСУ у звіті на ранок 2 жовтня вказав, що ЗС РФ намагались атакувати біля Новодарівки та Вербового. Командування вказало, що атаки були безрезультатні.

Нагадаємо, керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що окупанти готуються до наступу на Лимано-Куп'янському напрямку після певного затишшя. До бойових дій долучається ворожа 25-та армія.

Також в ISW повідомляли про успіхи ЗСУ біля Новопрокопівки. Зазначається, що Сили оборони досягли околиці цього населеного пункту. Також продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

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