Ситуація поблизу Куп’янська: Синєгубов повідомив про евакуацію населення

Заради безпеки і для сприяння ЗСУ в ефективній обороні з міста по-максимуму мають евакуюватися цивільні.

Ситуація на Куп’янському напрямку постійно змінюється. Ворог вже наближався до межі міста Куп'янськ на чотири кілометри.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Водночас посадовець зазначив, що ЗСУ постійно знищують окупантів, але динаміка фронту несе небезпеку для цивільних, тому запроваджено евакуацію мирних жителів.

"Ситуація змінюється постійно. Ворог вже наближався, скажімо так, найближче до межі міста Куп’янська на чотири кілометри. Звичайно, Збройні сили його постійно знищують, однак та динаміка, яка є, несе небезпеку для цивільного населення і цього населеного пункту. Звичайно, ми маємо сприяти ЗСУ ефективно вести оборону і для цього ми маємо по-максимуму евакуювати цивільне населення”, – сказав начальник ОВА.

Нагадаємо, напередодні на Харківщині росіяни вбили людину в Куп'янському районі. Проти ночі КАБами тероризували обласний центр. Місцева влада оголосила евакуацію для усіх цивільних з Куп'янська.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.