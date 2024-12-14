Ситуація погіршується: ЗСУ можуть вийти з важливого міста на Донеччині

Наразі немає сенсу тримати "кишеню" на південь від Курахового в районі Успенівки. Потрібно звідти відходити.

Про це заявив військовий оглядач Денис Попович розповів в ефірі Radio NV.

Втім, наголошує експерт, це ускладнить ситуацію біля Курахового й створить для ворога більше можливостей тиснути на ЗСУ з півдня.

"Коли ворог замкне цю кишеню, ліквідує її, ситуація біля Курахового погіршиться. Ця "кишеня" - трошки південніше Курахового. У цьому разі ворог зможе підсилити тиск на сам населений пункт і, відповідно, ми будемо дуже недалекі від того, щоб відходити з цього населеного пункту. Ми й зараз дуже недалекі від цього", - наголосив Попович.

З його слів, росіяни фактично обійшли Курахівське водосховище біля Старих Тернів і тримають трасу Курахове-Запоріжжя під вогневим контролем.

"Після втрати Вугледара [ситуація] була такою, що рано чи пізно довелося б відходити [з Курахового]", - наголосив аналітик.

Склалася важка ситуація і на Покровському напрямку. Експерт наголошує, що Покровськ - це стратегічно важливе місто і "його не можна віддавати ворогу".

"У цьому місці розташована шахта з видобутку коксівного вугілля. Це означає, що від цього залежить виплавка сталі. Якщо ми це місто втратимо разом з цією шахтою, тоді постане питання, де нам брати сталь для виготовлення бойової техніки", - заявив він.

Як повідомлялося, армія РФ покращила тактичне положення на важливій ділянці фронту - у Донецькій області.

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