"Ситуація покращується": Кім поділився позитивним прогнозом щодо обстановки на Миколаївщині

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім позитивно оцінює ситуацію щодо російського вторгнення.
За його словами, все йде за планом українських захисників, ситуація покращується.
Про це Кім поділився у відеозверненні у п'ятницю, 3 червня.
"100 день війни. Хлопці втомилися, але очі горять. Працює українська артилерія, "жарять" окупантів пристойно. Після таких виїздів працювати хочеться ще більше, ентузіазму - ще більше. Все йде за планом. Бачу, що ситуація покращується", - сказав очільник області.
Варто зазначити, що на південних напрямках у Запорізькій області в районі Гуляйполя, а ще Південно-Бузькому напрямку Херсонщина, Миколаївщина Збройні Сили України успішно витісняє росіян.
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