Ситуація покращується: військовий розповів, що відбувається на Покровському напрямку

Зараз погодні умови є максимально сприятливими для аеророзвідки та дистанційного знищення ворога, а передумови для поновлення атак окупантів відсутні.

Активність боїв під Покровськом на Донеччині зменшилася. Цілком імовірно, що інтенсивність бойових дій може зменшитися ще більше.

Про це розповів командир першого окремого штурмового батальйону імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов на псевдо "Перун" в інтерв'ю "Громадському радіо" у четвер, 20 березня.

Причини зниження активності ворога під Покровськом

"На цей момент інтенсивність дій противника суттєво знизилась. Це сталося, по-перше, завдяки тому, що він зазнав дуже суттєвих втрат. А по-друге, були вжиті заходи і наше командування, а також підрозділи, які стоять у цій смузі, здійснювали певні маневри. Вони змушували противника здійснювати більшу кількість лобових атак, внаслідок яких вони зазнавали ще більших втрат", — пояснив військовий.

На думку Дмитра Філатова, найближчим часом ситуація на Покровському напрямку для українських захисників буде тільки покращуватися. Ба більше, зараз погодні умови є максимально сприятливими для аеророзвідки та дистанційного знищення ворога, а передумови для поновлення атак окупантів відсутні.

Військовий підкреслив, що підрозділи Сил оборони під Покровськом мають навички та досвід використання безпілотної компоненти, тому максимально оперативно виявляють спроби пересування окупантів та знищують їх.

Чим зумовлені успіхи росіян під Покровськом взимку

За словами Дмитра Філатова, взимку окупанти мали дві суттєві переваги – велика чисельність піхоти та її інтенсивне просування. Але ці переваги спрацьовують лише за складних погодних умов на кшталт дощу або туману.

"У нас особового складу менше в десятки разів. А на деяких ділянках — у сотні. І коли ми не можемо ефективно вести розвідку та ураження [дистанційне – ред.] противника, то виходить так, що наша піхота вимушена йти у прямі зіткнення з противником. І тут працює проста математика: яким би не був навченим піхотинець, але якщо впродовж дня йтиме дощ та на нього сунутиме орда противника у пів сотні чи сотню людей, то рано чи пізно в нього закінчиться боєкомплект, або він припуститься помилки і його вб’ють. Через цю перевагу й були всі просування противника в зимовий період", — пояснив він.

За інформацією військових, окупанти на Покровському напрямку втрачають вбитими та пораненими 80% особового складу й приблизно стільки ж техніки. Водночас на деяких ділянках ворог все більше застосовує дрони, зокрема, FPV на оптоволокні. Втім в українських захисників дронів також побільшало.

Нагадаємо, українські прикордонники показали, який вигляд має Покровськ, який росіяни штурмують багато місяців. Колись жваве та сповнене життя місто поступово перетворюється на руїни.

Читайте також: