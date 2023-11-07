"Ситуація поступово погіршується": терорист Гіркін з тюрми передав листа про провал РФ на фронті

Російський терорист Гіркін-Стрєлков знову порадував українців хорошими для нас новинами про стан російської армії.

Російський терорист та військовий злочинець Ігор Гіркін (Стрєлков) з в'язниці написав листа, в якому описав плачевний стан окупаційної армії в Україні.

Лист терориста, датовий 26 жовтня, опублікували на його Telegram-каналі 6 листопада. Цей же лист аналізують на сайті ISW.

Гіркін стверджує, що ситуація для російських окупантів "поступово погіршується" і що сили РФ демонструють зростаючу слабкість порівняно з можливостями України, незважаючи на "загалом успішне відбиття" Росією українського наступу влітку та восени 2023 року.

Терорист скаржиться, що росіяни навіть не змогли провести обмежені наступальні операції з оперативними цілями. Так, невдачею завершилися спроби просування окупантів в районі Куп'янська. Загалом незмінним залишилося і становище на Лиманському напрямі.

Бої за Авдіївку

Стрєлков визнає, що бої за Авдіївку призвели до дуже серйозних втрат РФ у живій силі та техніці.

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"Авдіївські" бої, що тривали кілька діб, продемонстрували нездатність ЗС РФ домогтися переваги над ЗСУ навіть на дуже вузькій ділянці фронту, незважаючи на ретельну підготовку і непогану координацію ударних сил і засобів на початковому етапі операції, а також достаток боєприпасів нечуваний з моменту штурму", – пише воєнний злочинець.

Гіркін припустив, що зусилля Росії з відбиття українських локалізованих атак на лінії фронту та одночасні осінньо-зимові наступальні операції, ймовірно, погіршать наступальний і оборонний потенціал Росії до весни 2024 року. На його думку, російським окупантам в Україні доведеться витратити решту осінньо-зимової кампанії на оборону.

Масова "бавовна"

Терориста лякає відносно масоване використання Україною сучасної авіаційно-ракетної техніки, що надходить з країн НАТО. Як приклад він називає розгром аеродрому в районі окупованого Бердянська.

"Звісно ж, що після (або навіть до) Нового року, коли ЗСУ будуть передані повітряні сполучення, укомплектовані літаками F-16, ЗСУ зроблять ще більш масовані удари - “уколи” по найболючіших точках військової та цивільної інфраструктури, а також можуть спробувати створити локальну перевагу на стислі терміни на якійсь ділянці фронту з метою нових спроб його прориву", – припустив Стрєлков.

Жах для РФ на лівому березі Дніпра

Особливо лякають терориста успіхи ЗСУ на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

"У цьому відношенні найбільш небезпечним напрямом (для Росії. – Ред.), як і раніше, є Херсонський (Дніпровський) фронт, де поєднання природних факторів дає противнику (тобто Україні. – Ред.) деякі об'єктивні переваги", – визнає Стрєлков.

На його думку, метою ЗСУ є створення та розширення плацдармів на лівому березі Дніпра, що прикриваються вогнем артилерії з правого берега. Ці плацдарми будуть загрожувати кримським перешийкам.

Мобілізація в Росії

Гіркін також припустив, що Кремль навряд чи оголосить мобілізацію раніше весни 2024 року через майбутні президентські вибори. На думку терориста, Шойгу не вдасться набрати "сотні тисяч" нових контрактників, оскільки Росія вичерпала потенціал набору добровольців.

Нагадаємо, 21 липня в РФ було затримано терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Стрєлкову інкримінують "публічні заклики в Інтернеті до здійснення екстремістської діяльності".

У листопаді минулого року Гіркіна (Стрєлкова) було заочно засуджено нідерландським судом до довічного ув'язнення у справі про збитий малайзійський "Боїнг" на Донбасі в 2014 році.

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