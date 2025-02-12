Ситуація розвивається не на користь ЗСУ: військовий оглядач повідомив про небезпеку

На Куп’янському напрямку російські окупаційні війська розширюють свій плацдарм. На цій ділянці фронту ситуація розвивається не на користь Сил оборони України.

Про це повідомив військовий оглядач Денис Попович в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Водночас на Покровському напрямку противник сповільнився. Крім того, за словами експерта, українські війська здійснюють контратаки, що призводить до повернення втрачених унаслідок російського наступу позицій.

"Судячи з усього, ми зараз маємо справу з перегрупуванням російської армії на Покровській ділянці фронту. Але це та оцінка, яку можна дати зараз, поки контратакують Сили оборони України", - наголосив Попович.

Тим часом в Торецьку Донецької області тривають вуличні бої. Він наголосив, що заяви росіян про нібито повне захоплення міста, "були зроблені в кредит".

Нагадаємо, аналітики ISW повідомили, що ЗСУ просунулися в Торецьку. Зокрема, вони мали успіх на північний схід від Дружби, у північній частині міста та в центральній частині Леонідівки.

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