"Ситуація розвивається за нашим планом": Залужний порозмовляв з колегою зі США

Залужний з Міллі проаналізували наступальну та оборонну операції ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 6 жовтня обговорив з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі оперативну обстановку.

Про це сам Залужний повідомив у Мережі.

"Під час сьогоднішньої телефонної розмови з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі обговорили оперативну обстановку, проаналізувавши наступальну та оборонну операції Збройних Сил України", – йдеться в заяві головнокомандувача ЗСУ.

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"Ситуація складна, але повністю контрольована і розвивається за нашим планом", – зазначив він.

Залужний з Міллі також "звірили годинники" щодо стану забезпечення українського війська озброєнням і технікою.

Командування фронтом

Нагадаємо, 4 жовтня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Учасники заслухали інформацію від розвідки, штабу ЗСУ та командувачів військ оперативних напрямків про ситуацію на фронті та останні дій окупантів.

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