"Ситуація щомісяця погіршуватиметься": Портников зробив невтішний прогноз про допомогу США Україні

Американці вступили в передвиборчий рік, тому війна Росії з Україною відійде на другий план, вважає політичний експерт.

Треба усвідомлювати, що з кожним роком цієї війни кількість і якість допомоги буде не збільшуватися, а зменшуватися. Війна Росії з Україною абсолютно логічним чином відійде на другий план перед новими конфліктами. Це величезне наше "щастя", що американський політикум намагається об'єднати сьогодні український конфлікт і конфлікт на Близькому Сході, який набагато важливіший для американців з точки зору їхніх власних позицій.

Про це сказав політичний експерт та журналіст Віталій Портников на своєму YouTube-каналі 5 грудня.

"Коли в Білому домі говорять, що немає якоїсь чарівної палички, за допомогою якої можна виділити гроші Україні, якщо не буде голосування в Конгресі – це об'єктивна реальність. Ми маємо усвідомити – в будь-якому разі, якщо ті гроші, які Джозеф Байден запланував виділити нам в своїх пропозиціях, будуть виділені, це все одно буде менше грошей ніж ті, які були на початку цього року нам виділені. Це все одно менше грошей у бюджеті, менше військової допомоги", – наголосив експерт.

За словами Портникова, якщо ці гроші не будуть виділені, або буде компроміс щодо меншої кількості грошей, або взагалі не відбудеться голосування в Конгресі - буде ще більш складна ситуація. "Краще вона (ситуація - ред.) не буде, і буде з кожним місяцем погіршуватися з точки зору західної допомоги, якщо говорити про американців, тому що ми вступили в передвиборчий рік", – пояснив він.

"Якби ви були республіканськими конгресменами, то розуміли б, що для того, щоб виграв республіканський кандидат, потрібно продемонструвати, що демократичний кандидат – слабак. А для цього потрібно завалювати всі його ініціативи і нагадувати, що гроші мають йти до Сполучених Штатів, а не кудись до України, де вони розкрадаються", – резюмував Віталій Портников.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Конфлікти в Києві і західна підтримка | Віталій Портников".

Раніше Віталій Портников висловив переконання, що вихід України на кордони 1991 року – це не перемога, а лише відновлення справедливості і міжнародного права. На думку експерта, для закінчення війни потрібне політичне рішення, але засад для нього наразі немає.

Читайте також: