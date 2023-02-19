"Ситуація серйозна": генерал-лейтенант прокоментував накопичення Росією авіації біля кордонів України

За даними розвідки України, Росія зібрала на заході країни 450 літаків і 300 гелікоптерів. Вони дислокуються за 200 км від українського кордону. Військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко наголосив, що ситуація справді серйозна, однак в Генштабі про неї знають.

Про це він сказав у коментарі "24 каналу".

За словами Романенка, впевнено сказати про застосування цієї авіації на кордонах не можна, однак українські військові мають бути готові. ЗСУ завжди пропрацьовують найгірший варіант сценарію.

"Це дуже серйозна загроза. Наш Генштаб це знає, має на увазі, опрацьовуються відповідні заходи", - зазначив він.

На думку експерта, накопичення російських літаків поблизу українського кордону – це посилення можливостей ворога в завдаванні авіаційних ударів, у використанні винищувачів на лінії зіткнення.

Ігор Романенко припустив, що росіяни можуть піти за таким сценарієм при застосуванні стратегічного резерву 150 – 200 тисяч військових, який вони зараз готують.

Нагадаємо, низка іноземних ЗМІ та експертів повідомили, що Росія зібрала літаки та гвинтокрили поблизу російсько-українського кордону і готує повітряну атаку.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Росія в найближчі тижні може змінити тактику у війні та спробувати влаштувати повітряний наступ на Україну.

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