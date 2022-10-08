Ситуація складається на користь України: Селезньов розповів, як пошкодження Кримського мосту вплине на перебіг війни

Російським окупаційним військам знадобиться певний час, що налагодити альтернативну логістику, а бойові дії на півдні тривають зараз.

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що вибух на Кримському мосту вплине на перебіг війни Росії проти України, адже він є важливою складовою російського військового та транспортного хабу.

Про це він сказав у коментарі РБК-Україна.

"Саме через нього йшли військові ешелони російських окупантів у напрямку Запорізької та Херсонської областей. Власне, міст пошкоджено і військово-транспортне сполучення серйозно ослаблено. Поки росіяни запустять поромні переправи, поки шукатимуть альтернативні шляхи постачання озброєння та боєприпасів, пройде чимало часу, а бойові дії точаться зараз", – пояснив він.

Селезньов підкреслив, що в умовах контрнаступу ЗСУ на півдні ворог потребує військово-технічного ресурсу, постачання якого тепер порушено, а отже ситуація складається на користь України.

Також він заявив, що Росія намагається продовжувати вести інформаційну війну щодо причин вибуху.

"У рамках інформаційної війни використовуються різного роду повідомлення, щоб когось вивести з-під удару, когось обдурити. Але в будь-якому разі результат надихає, тому що не зрозуміло, як росіяни в короткі терміни зможуть вирішити питання забезпечення своїх військ, у тому числі на правому березі Дніпра, і у тому числі на напрямі Запоріжжя, Токмак, Василівка", – зазначив Селезньов.

Експерт вважає, що окупаційна армія спробує налагодити логістику через тимчасово захоплені території, однак з цим можуть виникнути певні труднощі. За його словами, залізниця вздовж узбережжя Азовського моря від Маріуполя дорога веде нагору до Волновахи та Донецька, а у бік Запоріжжя - через Пологи та Оріхів.

"Але ми не знаємо, наскільки вона перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Цілком можливо, що там є складнощі, які не дозволяють росіянам працювати за такою схемою", – додав він.

Вибух на Кримському мосту викликав значні репутаційні втрати для РФ, схожі на ситуацію у квітні 2022 року, коли ЗСУ потопили флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва".

"Вони тоді розповідали фантастичні історії про людський фактор, про шторм, щоб переконати своє суспільство в тому, що Україна ніякого відношення до цього не має. Те саме буде і з Кримським мостом", – підкреслив він.

Вибух на Кримському мосту: що відомо зараз

Вибух на Кримському мосту, який сполучає окупований півострів з РФ і був побувдований уже після незаконної анексії 2014 року, пролунав сьогодні близько 6 години ранку.

Окупаційна "влада" Криму також заявила, що рух Керченським мостом повністю закритий. Готується запуск поромної переправи через протоку. До неї уже почали збиратися величезні черги росіян, щоб виїхати з півострова.

Пізніше окупанти показали, який вигляд зараз має пошкоджений міст. Все було знято з такого ракусу, аби не шокувати реальністю росіян.

Тим часом, в РФ повідомляють про трьох загиблих внаслідок вибуху на Кримському мосту.

А от радник глави Офісу президента Михайло Подоляк певен: вибух влаштували самі росіяни. На його думку, вибух став наслідком протистояння між ФСБівцями та російським Міноборони.

Пізніше головний колаборант і "гауляйтер" окупованого півострова Сергій Аксьонов заявив, що автомобільний рух непошкодженими смугами моста відновили. Але лише для легкових авто і автобусів. Вантажівки поки не пропускають.