"Ситуація складна, але боротьба за Маріуполь триває": в ОП розвіяли чутки, що нібито окупанти контролюють місто

"Ситуація складна, але боротьба за Маріуполь триває": в ОП розвіяли чутки, що нібито окупанти контролюють місто

В Офісі президента спростували інформацію про те, що нібито окупанти контролюють Маріуполь.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, боротьба за Маріуполь не закінчена. Він наголосив, що Маріуполь - "це українське місто і воно буде таким назавжди".

Про це голова ОП України розповів в інтерв‘ю французькому телеканалу TF1.

"Стосовно сьогоднішньої інформації нібито, що росіяни повністю окупували та контролюють місто. Ні, це неправда. Це черговий фейк. Так, вони є на території міста, але місце, де перебувають наші герої, воно залишається під їхнім контролем. Ми продовжуємо боротися за них. Ми не зупиняємо цю роботу ні на секунду. Безумовно боротьба за Маріуполь не закінчена. Це українське місто і воно буде таким назавжди", - наголосив Андрій Єрмак.

Варто зазначити, що Міжнародний комітет Червоного Хреста закликає РФ до негайного надання безперешкодного доступу до Маріуполя для евакуації з міста мирного населення та поранених окупантами. Про це йдеться у заяві МКЧХ.

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