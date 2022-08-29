Ситуація складна, але контрольована - оперативне командування "Південь"

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України: підсумок за 28.08.2022.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
- Ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку складна, але контрольована.
- Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Змін у складі та положенні не має.
- Двічі протягом дня намагався провести штурмові дії в напрямку Високопілля - Потьомкине. Успіху не мав. З втратами відійшов.
- Разом з тим, ворожі гелікоптери та штурмова авіація тричі атакували українські позиції вздовж лінії зіткнення. Без втрат.
Нагадаємо, у Криму впала ПРК "Онікс", яку окупанти запускали по Україні.
Зазначимо, що вже тисячі росіян намагаються терміново виїхати з території Криму. Паніка в окупантів піднялася після серії вибухів на військових об’єктах. Під час спеціальної наради, заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков наказав у будь-який спосіб приховувати факти вибухів на складах боєприпасів та військових об’єктах, що дедалі частіше стаються на території тимчасово окупованого Криму.
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