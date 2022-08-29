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Ситуація складна, але контрольована - оперативне командування "Південь"

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Ситуація складна, але контрольована - оперативне командування "Південь"

Фото: Associated Press

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України: підсумок за 28.08.2022.  

Про це інформує оперативне командування «Південь».

  • Ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку складна, але контрольована.
  • Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Змін у складі та положенні не має.
  • Двічі протягом дня намагався провести штурмові дії в напрямку Високопілля - Потьомкине. Успіху не мав. З втратами відійшов.
  • Разом з тим, ворожі гелікоптери та штурмова авіація тричі атакували українські позиції вздовж лінії зіткнення. Без втрат.

Нагадаємо,  у Криму впала ПРК "Онікс", яку окупанти запускали по Україні.

Зазначимо, що вже тисячі росіян намагаються терміново виїхати з території Криму. Паніка в окупантів піднялася після серії вибухів на військових об’єктах. Під час спеціальної наради, заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков наказав у будь-який спосіб приховувати факти вибухів на складах боєприпасів та військових об’єктах, що дедалі частіше стаються на території тимчасово окупованого Криму.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1629
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