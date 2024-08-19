Ситуація складна: Генштаб повідомив, де наступають окупанти

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 145 бойових зіткнень. Найгарячішою була ситуація на Покровському напрямку. Ворог також активно наступав на Торецькому напрямку.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Харківському напрямку точилися три бої поблизу Липців та Вовчанська.

На Куп'янському напрямку ворог атакував 20 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Глушківки, Стельмахівки, Колесниківки, Лозової та Синьківки.

На Лиманському напрямку відбулося 20 боєзіткнень, зокрема, біля Греківки, Макіївки, Невського, Тернів, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку відбулося два бойових зіткнення. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки.

На Краматорському напрямку точилося 14 боїв у районах Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Кліщіївки, Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 24 рази неподалік Залізного, Торецька, Диліївки та Неліпівки.

На Покровському напрямку українські захисники відбивали 45 ворожих штурмових дій.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили дев'ять атак противника поблизу Парасковіївки, Красногорівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку російські загарбники чотири рази наступали, зокрема, у бік Водяного та Роздольного.

На Придніпровському напрямку ворожі війська здійснили чотири штурми позицій українських підрозділів. Успіху не мали.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ситуація залишається без змін.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ.

Нагадаємо, Генштаб оновив втрати російських окупантів станом на ранок 19 серпня 2024 року. Протягом минулої доби українські захисники знищили 1120 окупантів.

Росіяни штурмують на Покровському напрямку! Ситуація на фронті від Генштабу

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