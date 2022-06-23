"Ситуація складна, ніхто не приховує": Маляр розповіла про запеклі бої на сході України

"Ситуація складна, ніхто не приховує": Маляр розповіла про запеклі бої на сході України

Ситуація на сході України, де українські воїни мужньо протистоять російській орді, залишається складною, там тривають запеклі бої.

Збройні сили на сході України здійснюють маневрену оборону.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону.

Вона зауважила, що станом на зараз росіяни на сході України мають вогневу перевагу, але Збройні сили завдають ворогу втрат.

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"Що стосується сходу, дійсно, це гаряча точка зараз, там тривають запеклі бої. ЗСУ роблять все, щоб не допустити оточення, просування ворога вглиб території, а також намагаються всіляко відтягнути сили ворога. Ситуація складна, цього ніхто не приховує. Зараз ЗСУ здійснюють маневрену оборону і змінюють певні рубежі", - сказала вона.

Раніше у розвідці Британії заявили, що росіянам вдалося просунутися в бік Лисичанська на кілька кілометрів.

Як повідомлялося, російські війська можуть вже найближчими днями захопити місто Лисичанськ. Втім, загарбникам не вистачає сил для успіху в боях зі ЗСУ. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни ( ISW ).

Нагадаємо, генерал розповів, за яких умов в Україні настане мир.

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