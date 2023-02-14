Ситуація складна, проте росіянам не вдасться оточити Бахмут найближчим часом – військовий

Військовослужбовець Збройних сил України Олександр Войтко повідомив, що всі спроби російської армії оточити Бахмут на Донеччині – марні.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Бахмуті дуже складна ситуація. Ворог зміг зачепитися за приватний сектор. Там тривають бої. Проте хочу наголосити, що росіянам не вдається і найближчим часом не вдасться оточити Бахмут. Наші підрозділи тримаються і чудово виконують свою роботу. Ворог зазнає великих втрат в боях за Бахмут", - наголосив він.

Войтко також підкреслив, що ЗСУ продовжить знищувати "вагнерівців", регулярний особовий склад армії РФ і мобілізованих – всіх, хто прийшов зі зброєю проти України.

Бої за Бахмут

Найближчими днями варто очікувати запеклих боїв біля Бахмута Донецької області. Адже окупанти отримали новий наказ захопити місто до 20 лютого.

Експерти та аналітики зазначають, що динаміка втрат Росії просто не співставна з будь якими бойовими діями армій сучасного типу.

Від 13 лютого для роботи в Бахмуті журналістам необхідно буде отримувати спеціальну разову перепустку в обласній військовій адміністрації. Без неї до міста не пустять.

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