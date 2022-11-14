"Ситуація складна": радник мера Херсона розповів, як триває вилов "заблукалих" окупантів та диверсантів

Також у місті ще є багато коригувальників вогню.

У Херсоні залишаються ще багато російських військових, які не встигли втекти і переодягнулися у цивільне, щоб переховуватися від українських військових.

Про це розпові радник мера Херсона Роман Головня в ефірі "Еспресо".

Окрім того, за словами Головні, у місті є достатньо багато диверсантів, частина з них уже спіймана.

"Ситуація у місті складна, але стабільна, контрольована. У місті продовжується зачистка, відбуваються фільтраційні дії. Багато є інформації, що переодягнені в цивільний одяг російські військові перебувають у місті і наші військові їх зачищають. Щодо логіки і не логіки тих, хто переодягнений перебуває на деокупованій території Херсонщини. Перші - це ті, хто не встиг втекти. Другі - це диверсійні групи, які тут залишились, щоб прикривати відхід і здійснювати певні теракти. Також багато залишено "спеціалістів" з наведення на цілі, які потенційно можуть бути цікаві ЗС РФ в міста та на деокуповані території області", - зазначив радник міського голови", - сказав він.

Деокупація Херсона

14 листопада до Херсона приїхав очільник України Володимир Зеленський. Він взяв участь у церемонії підняття національного прапора. Глава держав під час спілкування зі ЗМІ наголосив, що Україна крок за кроком звільняє окуповані території. Він впевнений, попри важкі бої та високу ціну перемоги Україна "пройде цей складний шлях".

До Херсона повертається життя. У місті запрацювали держоргани, СБУ та Нацполіція України. Також у місті запровадили комендантську годину.

США, коментуючи звільнення Херсона, вважають, що українці здобули потужну перемогу, звільнивши Херсон.

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