"Ситуація складна": Сирський розповів, що відбувається на Покровському напрямк

Ситуація на Покровському напрямку залишається складною.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"На напрямку головного удару ворога ситуація складна. Але всі необхідні рішення на всіх рівнях приймаються без зволікань", - написав головком.

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Сирський зазначив, що російські окупаційні війська мають перевагу у кількості озброєння та чисельності особового складу, але завдяки діям українських захисників зазнають відчутних втрат.

Нагадаємо, під час наступу на Покровському напрямку російські окупанти глибоко вклинились на вузькій ділянці фронту і поставили себе під загрозу нищівних ударів ЗСУ із непідготовлених й неукріплених флангів.

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