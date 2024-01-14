Ситуація складна, ворог штурмує: Генштаб повідомив останні новини з фронту

Минулої доби на фронті відбулося 61 бойове зіткнення.

Про це повідомив Генштаб.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Куп'янському напрямку українські захисники відбили чотири атаки ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українськими захисниками відбито чотири атаки окупантів в районах Макіївки Луганської області та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили дві атаки противника поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

Сили оборони протягом минулої доби відбили 5 атак противника в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку українські підрозділи продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 17 атак.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника південніше Пречистівки, західніше Старомайорського та південніше Рівнополя Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили дві атаки окупантів в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму.

Втрати ворога

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено сім крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дев'ять артилерійських засобів, чотири засоби протиповітряної оборони, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, російські окупанти на лівобережжі Херсонщини скаржаться на неадекватне командування, координацію між підрозділами та всередині підрозділів, ППО, вогневу підтримку та РЕБ.

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