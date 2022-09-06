"Ситуація складна, як і питання про неї": що зараз відбувається на південному фронті

Ситуація на півдні складна, але контролюється Силами оборони.

Про це розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Ситуація на півдні майже така сама, як і питання про цю ситуацію: складна, але контролюється Силами оборони. Питання складні, але Сили оборони готові дещо розповісти про це", – зазначила Гуменюк.

Також читайте Зеленський розповів про звільнені населені пункти на Донеччині та півдні України

За її словами, наразі українські захисники продовжують позиційні бої, тобто закріплюють і покращують своє положення вздовж лінії фронту.

ЗСУ знищують сили і потужності ворога, зокрема логістичні потужності. Окупанти своєю чергою намагаються маневрувати.

"Але ми розкриваємо ці задуми. Ми продовжуємо тримати вогневий контроль над транспортними артеріями, зокрема продовжуємо нищити ті альтернативні способи переправ, які вони намагаються влаштувати", – говорить керівниця пресцентру Сил оборони на півдні.

Раніше в Міноборони повідомили про хороші новини з фронту і заявили, що "все іде за нашим планом".

Читайте також: