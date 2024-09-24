Ситуація складніша, ніж будь-коли: що відомо про оборону Вугледара і наступ РФ

За інформацією від різних українських журналістів та відомих військових, ситуація навколо міста критична і продовжує ускладнюватися.

Російські окупанти посилили тиск на Вугледар, ситуація в місті, яка й до цього була важкою, стає критичною.

ТСН.ua зібрав останні відомості про ситуацію у місті.

Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко у себе в Facebook припустила, що вихід українських сил з Вугледара стає все реальнішим.

"Днями мінометний розрахунок одного з підрозділів, що там стоять, взяли в полон. Виходить, що мінометники навіть не знали, що перед ними вже немає піхоти. Це можна пояснити лиш тим, що наступ на Вугледар розгортається дуже швидко", – каже журналістка.

За її словами, ситуація у місті складніша, ніж будь-коли.

"Місто ворог обходить. Вривається на стику підрозділів і йому, на жаль, вдається просунутись. Дехто скаже тримати місто до останнього. Я скажу, останні вже в ньому і ледь тримаються", – підсумувала Кирієнко.

Український військовий журналіст Богдан Мірошников також стверджує, що ситуація у Вугледарі стає тільки гіршою.

"Вчора було 5 км з одного флангу до Богоявленки і 4 км з іншого. Сьогодні вже менше", – повідомив він.

За інформацією Мірошникова, росіяни вже зайшли до міста.

"Але в даному випадку це нічого не означає, бо в цих умовах серйозних боїв за саме місто можна не очікувати. Буде потрібно відходити та зберігати життя бійців, а не віддавати на місцях накази штурмувати фланг, де у ворога перевага х8", – зазначив він.

Боєць 24-ї ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов "Осман" пише, що росіяни мають поступові просування з заходу від Вугледара до дороги Богоявленка – Вугледар.

"Якщо переріжуть, перспектива на оборону міста розтане на очах до того, як вони протиснуть кліщі з напрямку Водяне", – попередив він.

DeepState додає, що ситуація навколо міста критична та продовжує ускладнюватися.

"Росіяни пробують оточити населений пункт, а паралельно з цим вони його просто рівняють із землею артилерією, КАБами тощо", – пишуть аналітики порталу.

Про наступ на фланги Вугледара написав і керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За його словами, раніше Вугледар було зручно обороняти, адже він розташований на висоті. Однак росіянам вдалося його зруйнувати за допомогою керованих авіабомб.

Як передає "Суспільне" слова начальника МВА Сергія Новікова, у Вугледарі перебувають 107 цивільних людей, які категорично відмовилися виїжджати. До повномасштабної війни у місті проживало 15 тисяч.

Опубліковані в Мережі відео свідчать, що Вугледар перебуває під постійним масованим обстрілом російських окупантів.

Російські окупанти посилили тиск на Вугледар: який вигляд має зруйноване місто

Раніше видання Forbes повідомило, що 72-га механізована бригада ЗСУ, яка обороняє Вугледар, ризикує потрапити в оточення. Росіяни продовжують просуватися на північ від міста.

У самій 72-й бригаді "Чорних запорожців" розповіли, що Росія кинула на Вугледар усі роди військ та всі види озброєння.

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