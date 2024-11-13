"Ситуація сьогодні, можливо, найгірша від 2022 року": Братчук розповів про проблему України

Україна, як ніколи, потребує допомоги союзників.

Авіаційна компонентна досі залишається проблемою для України.

Про це сказав речник Української добровольчої армії "Південь", військовий експерт Сергій Братчук в ефірі "Київ 24".

Він підкреслив, що українська "національна ідея має спиратися на свої сили".

"Час надзвичайно складний, нам дійсно складно. Нам сьогодні дуже потрібна зібраність та допомога союзників", - розповів Братчук.

Він також додав, що ситуація на сьогоднішній день, можливо, найгірша від 2022 року.

Нагадаємо, раніше росіяни атакували Одещину та Миколаївську область ракетами та дронами. Вони запустили "Іскандер-М" з території окупованого Криму, а також велику кількість дронів-камікадзе. І речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів про їхні дрони-обманки.

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