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"Ситуація сьогодні, можливо, найгірша від 2022 року": Братчук розповів про проблему України

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"Ситуація сьогодні, можливо, найгірша від 2022 року": Братчук розповів про проблему України

речник Української добровольчої армії "Південь", військовий експерт Сергій Братчук 

Україна, як ніколи, потребує допомоги союзників.

Авіаційна компонентна досі залишається проблемою для України.

Про це сказав речник Української добровольчої армії "Південь", військовий експерт Сергій Братчук  в ефірі "Київ 24".

Він підкреслив, що українська "національна ідея має спиратися на свої сили".

"Час надзвичайно складний, нам дійсно складно. Нам сьогодні дуже потрібна зібраність та допомога союзників", - розповів Братчук.

Він також додав, що ситуація на сьогоднішній день, можливо, найгірша від 2022 року.

Нагадаємо, раніше росіяни атакували Одещину та Миколаївську область ракетами та дронами. Вони запустили "Іскандер-М" з території окупованого Криму, а також велику кількість дронів-камікадзе. І речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів про їхні дрони-обманки.

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