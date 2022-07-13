Ситуація стабільно напружена, але контрольована - оперативне командування "Південь"

Про це інформує оперативне командування «Південь» у повідомленні у Facebook.

Ситуація в операційній зоні стабільно напружена, але контрольована.

Противник продовжує надавати перевагу дистанційним способам ведення бойових дій, застосовуючи важку артилерію, зенітно-ракетні системи і авіацію, споряджену крилатими ракетами повітряного базування.

Так, вдень по Одещині парою ворожих винищувачів Су-30 було завдано удару чотирма протирадіолокаційними ракетами Х-31. Ракети нейтралізовано, після чого вони занурились в море.

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