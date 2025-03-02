Ситуація стане критичною: що буде, якщо Трапм припинить вже оплачену допомогу Україні

Глен Грант вважає, що такий сценарій малоймовірний, але виключати його теж не можна.

Зупинити вже оплачені контракти з Україною щодо постачання зброї та боєприпасів доволі складно. І навіть зусиль президента США Дональда Трампа та його адміністрації може бути замало, щоб це зробити.

Про це заявив військовий експерт, британський полковник у відставці Глен Грант в інтерв'ю "Еспресо".

"Хотілося б вірити, що Трампу буде вкрай складно зупинити процеси щодо постачання боєприпасів. У цьому залучені великі приватні корпорації, і, якщо Трамп спробує надто жорстко втрутитися, вони можуть просто пригрозити перенести свої штаб-квартири в інші країни. У такому разі він неминуче зіткнеться з потужним тиском з боку бізнесу, що обмежить його можливості діяти радикально. Однак покладатися на це не можна, адже Трамп залишається непередбачуваним і ненадійним", – зауважив Грант.

Він також вважає, що існує ймовірність, що Трамп зустрінеться з Путіним і після цього різко припинить будь-яку допомогу Україні. Водночас експерт зауважує, що цей сценарій не можна вважати найімовірнішим, але й повністю виключати теж не варто.

"Якщо це станеться, запасів боєприпасів, швидше за все, вистачить на місяць-два, після чого ситуація стане критичною. У підсумку артилерію можна буде залучати лише у справді крайніх випадках. Найвлучніше позицію Трампа щодо Путіна та України можна схарактеризувати як нестабільну та непередбачувану", – підсумував Глен Грант.

Нагадаємо, Глен Грант вважає, що Трамп може спробувати вийти з НАТО. Втім така спроба послабити Північноатлантичний альянс зустріне опір у Конгресі США, навіть серед завзятих трампістів.

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