"Ситуація стає дедалі складнішою": Зеленський – про Бахмутський напрямок

На Донбасі ворог постійно знищує все, що можна використовувати для захисту українських позицій.
На Донеччині, зокрема на Бахмутському напрямку, ситуація стає дедалі складнішою.
Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 27 лютого.
Глава держави запевнив, що постійно перебуває на звʼязку з нашими командувачами.
"Особлива увага – ситуації на сході, зрозуміло – на Донеччині. Бахмутський напрямок – ситуація стає постійно складнішою", – сказав Зеленський.
За його словами, ворог постійно знищує все, що можна використовувати для захисту українських позицій й оборони.
"Наші воїни, які обороняються на Бахмутському напрямку, – справжні герої. Я дякую кожному й кожній, хто героїчно тримає цей напрямок та інші напрямки на Донбасі. Дякую кожному й кожній, хто допомагає нашим воїнам і робить усе, щоб наші оборонці мали якнайбільше зброї, далекобійної зброї, потужної зброї", – підсумував Зеленський.
Ситуація на Бахмутському напрямку: останні новини
Раніше в Міноборони повідомили, що найскладніша ситуація на фронті залишається на Бахмутському напрямку. Там окупанти нарощують інтенсивність штурмів.
За словами міністра оборони Резнікова, на Донбасі РФ щодня втрачає по 500 солдатів убитими.
Військовий із позивним "Киянин" розповів, що у Бахмуті росіяни кидають усе боєздатне, відбуваються постійні атаки піхоти.
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