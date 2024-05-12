Ситуація суттєво загострилася: Сирський повідомив, що відбувається на Харківщині

Росіяни активно атакують українські підрозділи на декількох напрямках з метою просування вглиб території нашої держави.

Про це повідомив Головнокомандувач Олександр Сирський.

"Підрозділи Сил оборони ведуть жорсткі оборонні бої, спроби російських окупантів прорвати нашу оборону зупинено. Працює наша розвідка, артилерія, підрозділи безпілотних систем. Ми знаємо плани ворога і гнучко реагуємо на всі його дії. Для підсилення оборони вживаються всі необхідні заходи та оперативно приймаються рішення, зокрема кадрові", - написав він.

За його даними, цього тижня ситуація на Харківщині суттєво загострилась. Наразі там тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ.

"Ситуація складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, завдають ворогов ураження", - додав він.

Ситуація на напрямках:

На Куп’янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках тривають гарячі бої, ситуація дуже динамічно змінюється. В одних районах противник має частковий успіх, в інших - Сили оборони витісняють противника та покращують своє тактичне положення

На Краматорському напрямку противник не залишає спроб захватити Часів Яр, продовжує наступальні дії східніше міста. Безуспішно намагається відновити втрачене положення в районі Кліщіївки

Нагадаємо, 10 травня росіяни спробували прорвати лінію оборони на півночі Харківщини, повідомили в Міноборони. Обстріли населених пунктів прикордоння посилились.

У суботу на північному сході Харківської області тривали запеклі бої за контроль над кількома українськими селами поблизу російського кордону. Зокрема під обстрілами залишається Вовчанськ, де від російських ударів гинуть люди. Лише станом на 12:00 суботи зафіксовано 12 "прильотів" керованих бомб по місту Вовчанськ та околицях.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЖАХ ПІСЛЯ УДАРУ... Кадри, як рятувальники витягають з-під завалів на Харківщині постраждалих

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