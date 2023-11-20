"Ситуація там дуже небезпечна": генерал-майор запасу СБУ про аварію на Запорізькій АЕС

На окупованій російськими військами Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) персонал інтервентів завдає ушкоджень важливим компонентам, які мають значне значення для забезпечення безпеки станції. Міжнародний контроль в тому розумінні, як ставила перед МАГАТЕ Україна, відсутній.

Про це повідомив Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ в етері марафону.

"Ситуація там дуже небезпечна в тому плані, що МАГАТЕ фактично не контролює в реальному режимі часу ситуацію на атомній електростанції. Ми тільки постфактум з'ясовуємо ті чи інші події. На жаль, у нас немає постійного моніторингу за ситуацією, відключені відповідні датчики. Ми отримуємо інформацію тільки через МАГАТЕ, напряму цього немає. У нас є проблема з тим, що окупанти не мають достатньої кількості кваліфікованого персоналу. Частина наших громадян відмовилася працювати на ворога, частина виїхала на неокуповані території. Вони завезли якихось незрозумілих фахівців звідкись. Персоналу в 1,5 рази менше, ніж потрібно в нормальний час. Вони перепрацьовують, і це так само впливає на якість роботи", - сказав він.

З його слів, ворог неодноразово намагається використати атомну електростанцію для того, щоб запустити і використовувати електроенергію для своїх потреб на окупованих територіях. Поки що йому це не вдається.

"А та аварія, яка наразі сталася - наслідок того, що вони гарячий режим використовують для фактично опалення, тобто тепло реактора використовують для опалення самої станції і частини тих будівель, які зайняті окупантами. Відсутність належного догляду за станцією, певної кількості фахівців, зменшення кількості персоналу і призводить до можливих аварійних наслідків. Ситуація вкрай небезпечна. Міжнародний контроль в тому розумінні, як ставила перед МАГАТЕ Україна, відсутній", - додав він.

Нагадаємо:

На окупованій російськими загарбниками Запорізькій АЕС стався витік борованої води з теплоносія першого контуру у контур вторинного охолодження одного з парогенераторів реакторного блоку №5.

Російські окупаційна адміністрація ЗАЕС повідомила експертам МАГАТЕ, що "оскільки концентрація бору залишається в межах допустимих норм, станція має намір тримати енергоблок №5 в режимі "гарячої зупинки", що буде переоцінено після того, як почнуть працювати всі котельні, що використовуються для опалення в сусідньому місті Енергодар".

У МАГАТЕ заявили, що загарбники продовжують утримувати реакторні блоки №4 і №5 у стані "гарячої зупинки", щоб забезпечити тепло і пару для цілей ядерної безпеки на майданчику, а також для опалення Енергодара, де проживає більшість персоналу станції. Крім того, зазначається, що це в у червні Державна інспекція ядерного регулювання України видала нормативні накази, які обмежують роботу всіх шести енергоблоків ЗАЕС до стану "холодної зупинки".

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