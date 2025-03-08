"Ситуація тривожна": військовий оглядач розповів про події на Курщині

Ситуація у Курській області для українських сил ускладнилась. Ворог намагається перехопити трасу, яка з'єднує Суджу з Сумською областю й використовується Силами оборони як основний логістичний шлях.

Про це розповів військовий оглядач Денис Попович в коментарі "24 Каналу".

За його словами, зараз ворожі дрони фактично контролюють логістичний маршрут, тому забезпечення логістики українських сил у Курській області є дуже складним.

Водночас Попович зауважив, що непроста ситуація на Курщині складалася поступово. Ворог вже не перший день намагається вклинитись з флангів, щоб перерізати головну трасу.

"Стосовно повідомлень, що в Суджі ведуться вуличні бої та що наші військові залишили місто, це неперевірена інформація. Підтверджень зараз цьому немає. Однак ворог хоче відрізати плацдарм", – пояснив Попович.

Він додав, що війна мінлива, і ситуація може змінюватися: на одному напрямку вона може бути сприятливою для ЗСУ, на іншому – перевагу може отримати ворог. Наприклад, сьогодні на Покровському напрямку українські війська мають успіхи. Вони зупинили наступ росіян і вже перейшли до контратак.

Окупанти намагаються відновити свої позиції, але наразі не мають успіху. Водночас Сили оборони впевнено просуваються і звільняють важливі населені пункти. Також провалена спроба росіян вклинитись між Дніпропетровською областю та Покровськом.

"На Покровському напрямку ворог виснажився і його просування зупинене. Але водночас погіршилася ситуація на Курщині, бо дуже багато кваліфікованих дронових екіпажів з боку ворога було перекинуто на цей напрямок. Йому зараз вдається там просуватися. Ситуація на Курщині тривожна", – зауважив Денис Попович.

Нагадаємо, у Курській області армія РФ намагалась проникнути на підконтрольну ЗСУ територію, використовуючи підземні комунікації. Однак українські десантники організували засідку та знищили ворожу групу.

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