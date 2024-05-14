Один із найскладніших напрямків: що кажуть захисники про ситуацію у Часовому Ярі (відео)

Часів Яр – зараз один із найскладніших напрямків, куди ворог може спрямувати основне зусилля удару.

Часів Яр на Донетчині – один із гарячих напрямків, де росіяни хочуть прорвати нашу оборону. Захисники цієї ділянки фронту мужньо боронять кожен сантиметр української землі. Зі слів наших воїнів, ворог постійно пробує нові методи наступу, але отримує безжальну відсіч.

Про це повідомив СтратКом ЗСУ та оприлюднив відповідне відео.

Що кажуть захисники

"Всі знають, що Часів Яр – зараз один із найскладніших напрямків. Після Авдіївки про Часів Яр заговорили всі, як про один із ймовірних напрямків, куди ворог може спрямувати основне зусилля удару. Ворог застосовує дуже багато живого ресурсу, живої сили підкидує, техніки не жаліють артилерійського боєприпасу також не жаліють. Ситуація тяжка, але контрольована. Некатастрофічна", – каже "Гриз", заступник командира полку.

"Зараз почалась, справді, війна дронів. Тобто всі оті навички, які ми отримували, зокрема я навчався на розвідника, в реаліях нинішньої війни з цим обладнанням, яке в тебе над головою, майже неможливо заховатись", – зазначає оператор БПЛА "Брюс".

"Противник щодня намагається брати нашу позицію. Наші пілоти постійно, 24 на 7, дають картинку, спостерігають за противником, за їхнім рухом, щоб у разі, якщо противник буде вирушати в наступ, щоб ми одразу змогли дати картинку начальстві прийняти якесь рішення… Дуже добре нас виручають, виручають піхоту, під час наступу противника ми їх засіваємо практично FPVішками. Вони багато разів зупиняли наступи, контрнаступи противника", – розповідає командир взводу БПЛА "Форт".

"Лізуть, пробують, але ми даємо відсіч. І ми разом з дружніми військами, які стоять по лівий та по правий бік від нас, ми відсікаємо ворога", – каже "Бізон", заступник командира стрілецької роти.

Раніше повідомлялось, як український FPV-дрон підірвав цілий взвод окупантів.

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